Il neo interista Manuel Akanji ha avuto poco lavoro da sbrigare ieri sera al St. Jakob-Park di Basilea, dove la Svizzera ha avuto ragione senza particolari difficoltà della Slovenia battendola con un netto 3-0. "Altra serata quasi in pantofole per la facilità con cui soffoca chi gli capita in zona, Sesko in particolare. Meno presente rispetto al Kosovo in impostazione, ma è come cercare il pelo nell’uovo", il giudizio della RSI, la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, sulla prova dell'ex difensore del Manchester City.