Dalla zona mista dello stadio di Debrecen, Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, parla del pazzo match tra Israele e Italia ai microfoni di Sport Mediaset con parentesi sulla sfida di sabato con l'Inter, che il terzino bianconero dovrà saltare per squalifica: "Impossibile pensarci prima, però sarà una bella gara da giocare. Peccato non ci sarò, ci sarà da soffrire e soffriremo. È la partita più bella del campionato, sarà bello".
Sezione: L'avversario / Data: Mar 09 settembre 2025 alle 13:52
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
Martedì 09 set
- 16:14 Verso Juve-Inter, stamattina la prima seduta settimanale agli ordini di Chivu. Alla Pinetina si sono rivisti i primi 4 nazionali
- 16:00 Buffon: "Obiettivo centrato, ma c'è ancora moltissimo lavoro da fare. Ripartiamo dall'unione del gruppo"
- 15:45 RSI - Svizzera-Slovenia 3-0, altra serata quasi in pantofole per Akanji: 'soffoca' con facilità Sesko
- 15:30 Surplace Ausilio: ancora nessuna risposta all'offerta dell'Al-Hilal. Il club spinge, lui deve capire cosa fare
- 15:17 Adani: "Chivu è un allenatore credibile, la sua idea di calcio è molto alta. Inter, perché non c'è un altro Lookman?"
- 15:03 Cassano: "L'Inter voleva Fabregas, però ho fiducia nella scelta di Chivu. L'idea era cambiare identità"
- 14:48 Vigilia di Juventus-Inter con la conferenza stampa di Cristian Chivu: appuntamento alle 14
- 14:34 CdS - Dumfries subito a razzo: ora Juve e Ajax. E adesso con Akanji alle spalle...
- 14:20 Bergomi: "L'autogol di Bastoni? Errore più grave rispetto a quello commesso da Locatelli"
- 14:05 Dalmat: "Tra i fratelli Thuram preferisco Marcus. Diouf davvero forte, deve migliorare in un aspetto"
- 13:52 Juve, Cambiaso: "Peccato non esserci contro l'Inter. Ci sarà da soffrire e soffriremo"
- 13:38 Svizzera, Akanji torna a casa con sei punti e due clean sheet: "Inizio perfetto nel girone di qualificazione ai Mondiali"
- 13:24 Capello: "Juve-Inter indicativa soprattutto per i nerazzurri. Chivu ha ottime idee, va capita una cosa"
- 13:10 La 'Refcam' esordisce in Juve-Inter, De Siervo: "Esperienza sempre più coinvolgente e immersiva per il pubblico"
- 12:55 Modric: "Sucic molto forte, non è arrivato all'Inter per caso. Derby? Spero mi rispetti e non vada troppo forte"
- 12:41 Cuadrado: "Inter squadra forte anche se non ha vinto nulla. Derby d'Italia? Sarà una bella battaglia"
- 12:28 Akanji, l'Inter dopo la Svizzera: "Zero minuti giocati col Manchester City? Adesso spero che le cose cambino"
- 12:14 Sala: "San Siro? Delibera entro settimana prossima o non ce la faremo"
- 12:00 PAZZA ITALIA, male BASTONI e BARELLA. Occhio a FRATTESI: ASSIST non banale e un MESSAGGIO a CHIVU
- 11:44 Sucic: "Ai Mondiali non ci penso, ho molti impegni tra Inter e Croazia. Modric? Con lui diventi doppiamente forte"
- 11:30 ESCLUSIVA VIDEO - Jovetic: "Inter e Napoli per lo Scudetto. La sconfitta col PSG? Stagione nuova. E con Sucic..."
- 11:16 TS - Inter U23, gioiello Topalovic: per il grande salto è solo questione di tempo
- 11:02 Qui Juventus - Stop Conceiçao: improbabile la sua presenza contro l'Inter
- 10:49 UFFICIALE - Van Dijk all'Inter, ma è per la femminile: l'olandese all'Inter fino al 2028
- 10:34 TS - Juve-Inter, Tudor pensa al rilancio di Vlahovic dal 1': il punto
- 10:20 UFFICIALE - Inter, nuovo accordo: Randstad Italia è Official HR & Staffing Partner del club
- 10:06 TS - David, il retroscena: i perché del no all'Inter e della scelta per la Juventus
- 09:52 Pagelle TS - Israele-Italia, brutto approccio per Barella. Tra gli interisti si salva solo Frattesi
- 09:38 TS - Bremer-Akanji, la sfida dei giganti: lo svizzero ha tre sedute prima di esordire con la Juve
- 09:24 TS - Difesa Inter, occhi su Koulierakis: prezzo e intenzioni dei nerazzurri tra gennaio e l'estate
- 09:10 Pagelle CdS - Bastoni il migliore in difesa. Dimarco, Barella e Frattesi: 6,5
- 08:56 Veron controcorrente: "Inter più avanti della Juve nonostante le critiche. Chivu? Contano qualità e personalità. E segnalo un ragazzo fortissimo"
- 08:42 Pagelle GdS - Dimarco prezioso. Ok Bastoni, Barella e Frattesi
- 08:28 GdS - Verso la Juve: da oggi tornano i nazionali. Lautaro e Thuram saranno gli ultimi
- 08:14 GdS - Calhanoglu in ritardo e ora rischia il posto: Sucic e Diouf scalpitano. E Chivu riflette...
- 08:00 Opta - Nazionale, secondo pokerissimo di fila: non era mai successo nella storia azzurra
- 00:50 Bergomi: "Scudetto, l'Inter parte dietro a Napoli e Juve. Sulle italiane in Champions..."
- 00:20 Croazia, il poker al Montenegro fa felice Dalić: "Più vicini al nostro obiettivo". Poi parla di Perisic
- 00:00 Nell'ora più buia
Lunedì 08 set
- 23:55 Sportske Novosti - Croazia-Montenegro, Sucic da 6,5 in pagella: "Tra i più attivi nel 1° tempo"
- 23:40 CAFA Nations Cup, l'Iran di Taremi beffato in finale dall'Uzbekistan: "Perdere non significa fallire"
- 23:26 Di Gennaro: "Se l'Inter perde contro la Juve potrebbe iniziare una mini crisi"
- 23:11 Bagatti: "Le squadre U23 non mi entusiasmano. I giovani possono crescere anche senza quel progetto"
- 22:57 Nazionale, Gattuso dopo il 5-4 con Israele: "Siamo dei pazzi, abbiamo preso gol assurdi. Ma non è una critica ai ragazzi"
- 22:43 Folle Italia a Debrecen: battuto 5-4 Israele dopo una partita rocambolesca. Autogol di Bastoni
- 22:39 InterNazionali - Akanji, altri 90' nel motore: tre punti e clean sheet con la Svizzera. Vince anche la Croazia di Sucic (fuori al 70')
- 22:22 EA FC 26, per il secondo anno consecutivo Lautaro è il miglior giocatore di Serie A: ecco l'overall
- 22:07 Matri: "Per lo scudetto dico Napoli, l'Inter ha fatto diversi cambiamenti dopo Inzaghi"
- 21:53 UEFA, riunione tra i 108 club qualificati alle prossime Coppe. Marchetti: "Collaborazione essenziale"
- 21:38 Anche Pellissier vota Lautaro: "Attaccante più completo della Serie A, si avvicina al mio modo di giocare"
- 21:24 videoZanetti incontra i tifosi che hanno scritto alla 'Posta del Capitano': "La mia storia all'Inter è anche la vostra"
- 21:10 Pallone d'Oro, la serata di gala a Parigi il 22 settembre: Ruud Gullit e Kate Scott saranno i cerimonieri
- 20:55 Pasta e pollo, dopo Dumfries ci 'casca' anche Heggem del Bologna: "Che shock al ristorante"
- 20:41 M. Orlando: "L'Inter deve rispondere dopo il ko contro l'Udinese. Chivu? Sotto esame anche lui"
- 20:27 Settore giovanile Inter, i risultati del week-end: pari pirotecnico dell'U-18, l'U17 a valanga sul Novara
- 20:12 Donati: "Ogni personaggio della squadra del Triplete mi ha lasciato qualcosa. Mou indimenticabile, a Materazzi devo tantissimo"
- 19:57 TyC Sports - Ecuador-Argentina, Scaloni ha deciso: Lautaro titolare
- 19:43 InterNazionali - Akanji e Sucic fanno il bis: i due nerazzurri titolari con le rispettive selezioni
- 19:30 Israele-Italia, Gattuso conferma quasi in blocco l'11 visto contro l'Estonia: tre interisti in campo dal 1'
- 19:28 L'Équipe - Francia-Islanda, Dembélé e Doué out: Thuram potrebbe far coppia con Mbappé nel 4-4-2 di Deschamps
- 19:14 Polonia, Zielinski: "Vi spiego l'assist a Lewandowski. Cento presenze con la Nazionale? Spero di arrivare a 150"
- 19:00 Rivivi la diretta! La SETTIMANA di JUVE-INTER, CHIVU sorprende? Dubbio COINCECAO. Il pre di ISRAELE-ITALIA
- 18:55 video'Quanto ha influito il futuro di Inzaghi sul finale di stagione negativo dell'Inter?' La risposta di Lautaro a France Football
- 18:41 Taibi: "Inter? Partito qualche processo, mi aspetto un segnale forte alla ripresa del campionato"
- 18:27 Flachi e gli attaccanti di Serie A: "Chi mi piace di più? Lautaro. Vi dico perché"
- 18:13 Niente ripartenza per Thiago Motta: il Bayer Leverkusen sceglie Kasper Hjulmand
- 17:59 Udinese, Nani torna sul colpo di San Siro: "Con l'Inter abbiamo fatto vedere voglia di lottare"
- 17:45 Napoli, brutte notizie per Conte: Rrahmani va ai box. Lesione al bicipite femorale per il kosovaro
- 17:30 Kairat Almaty, Sadybekov: "La Champions momento storico per noi e per tutto il Kazakistan"
- 17:15 Cameruccio, ex Security Manager dell'Inter: "Tra i miei compiti anche tutela e sicurezza dei calciatori"