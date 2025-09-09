Dalla zona mista dello stadio di Debrecen, Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, parla del pazzo match tra Israele e Italia ai microfoni di Sport Mediaset con parentesi sulla sfida di sabato con l'Inter, che il terzino bianconero dovrà saltare per squalifica: "Impossibile pensarci prima, però sarà una bella gara da giocare. Peccato non ci sarò, ci sarà da soffrire e soffriremo. È la partita più bella del campionato, sarà bello".