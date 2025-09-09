Intervenuto su Radio CRC, Beppe Bergomi ha tracciato un quadro valutativo sulla lotta al vertice: "La Juventus e il Napoli partono davanti per lo Scudetto. Roma, Inter e Milan possono partire leggermente sotto. Poi i pronostici sono fatti per essere smentiti, ma io vedo questo tipo di partenza quest’anno".

Bergomi ha parlato poi delle possibilità italiane in Europa: "L’Inter ha giocato due finali di Champions in tre anni, ma ha fatto anche un certo tipo di percorso. Non saprei dire quale sarà il percorso delle italiane in Europa, potremo sempre avere qualche sorpresa, ma se devo essere razionale, le squadre europee hanno qualcosa in più rispetto alle squadre italiane". Le parole sono state riprese da TuttoNapoli.