Nella nuova puntata di 'Viva el Futbol', Antonio Cassano esprime il suo endorsement nei confronti di Cristian Chivu: "Io Chivu lo conosco bene, a parte che da giocatore era fenomenale, un dieci messo in difesa: faceva il terzino, il centrale a tre o a quattro, poteva fare tutto quello che voleva. Da allenatore ha salvato un Parma in difficoltà; poi al Mondiale per Club era arrivato da un quarto d'ora, coi calciatori dell'Inter tutti stressati che non ce la facevano più; quell'esperienza non esiste. Ora vedo una squadra dove i braccetti vanno a pressare, non vuole aspettare e va a riprendersi la palla velocemente anche rischiando a volte. Poi è onesto, a modo, rispetta tutti; è umile, anche nella vita è cosi. Una persona a modo".

L'analisi di Cassano prosegue: "L'Inter aveva fatto la scelta Cesc Fabregas, ma voleva un tipo di allenatore che provasse a giocare a calcio, cambiando identità rispetto ai quattro anni tutti dietro la linea della palla. Ho grande fiducia nel suo lavoro, che possa affermarsi e fare bene all'Inter. Bisogna capire come andrà, perché una cosa è arrivare secondo e giocarsi il campionato col Napoli un'altra essere fuori dalle quattro. Ho fiducia in questa scelta, anche se l'Inter voleva Fabregas. L'Inter poi ha voluto tutti i costi Ademola Lookman, il che significava voler cambiare identità di gioco con un 3-4-3 o un 4-3-3. Ma questa è un'altra roba".