Nel corso della puntata di 'Viva El Futbol', Lele Adani ha approvato la scelta dell'Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu, nonostante la poca esperienza da allenatore nel calcio professionistico: "Chivu mi dà l’idea di essere uno di livello alto - la premessa dell'ex difensore -. E' stato capitano dell'Ajax a 21 anni... Non c’è per forza uno step canonico da fare per arrivare ad allenare una grande squadra, il discorso dell’esperienza non c'entra. È stato un giocatore che ha giocato ai massimi livelli ed è è giusto che abiti quei livelli. Lo vedo appropriato, per la naturalezza con cui gestisce lo spogliatoio e per come comunica. Ti riporta subito con lucidità, serietà e conoscenza dentro l’equilibrio e il percorso. Sento che è un allenatore credibile".
Adani, in seguito, ha catalogato la filosofia di calcio del romeno come innovativa: "L’idea di Chivu è più alta di come verrà descritta in Italia. Non dico che non verrà capita, ma verrà ridimensionata. Qui si va contro alle idee alte. Poi bisogna fare un distinguo tra la bravura dell’allenatore e le scelte dell’Inter sul mercato. Lookman è Lookman, fa la differenza in Serie A e in Europa: come mai, se la trattativa non va in porto, non c’è un altro Lookman? Per 4/5 milioni di distanza (nella trattativa con Atalanta, ndr)? Non ci credo, non ci credo”.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
