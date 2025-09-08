Massimo Bagatti, ex allenatore del Legnago Salus, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sulle seconde squadre: "L'Under 23 non è entusiasma, io quest'anno ho giocato contro il Milan, io allenavo una squadra che aveva un'età media più bassa della loro. Credo che si possano fare squadre giovani e far giocare i giovani anche senza il progetto delle seconde squadre. Vedo la Serie C come un campionato più di campanile, di piazze, di tifoserie e onestamente sono sincero nel mio entusiasmo, anche il primo anno allegnavo la Serie C, avevo tre o quattro giovani e alla fine ora i vari Pizzignacco e Zanoli sono giocatori che giocano in Serie A e Serie B, quindi si possono valorizzare i giovani anche senza il progetto delle seconde squadre, basta farli giocare".