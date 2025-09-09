Voti parecchio generosi quelli del Corriere dello Sport agli azzurri dopo il 5-4 in Ungheria contro Israele. Addirittura nessun bocciato e ben tre 8 (Kean, Retegui e Tonali). Promossi tutti, anche gli interisti:

Bastoni 7 - Dietro è il migliore, imposta e recupera, prende i tempi ai veloci israeliani. Dal suo piede parte l’azione dell’1-1, costruzione tutta made in nerazzurro. Sfortunato sull’autogol. 

Dimarco 6,5 - Attento alle sgommate di Khalaili, partecipa all’azione del primo gol con un’apertura a memoria per Barella. 

Barella 6,5 - Tiene il campo alla sua maniera, vede bene il taglio di Retegui nell’azione del gol “interista” di Kean, a volte sembra tirare il fiato. 

Frattesi (23' st) 6,5 - Partecipa, e bene, al gol di Raspadori. 
 

