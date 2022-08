Dumfries migliore di tutti, secondo Tuttosport che nelle pagelle di Lazio-Inter incorona l'olandese mvp degli uomini di Inzaghi. "Nei primi dieci minuti fa danni come uno tsunami nella difesa della Lazio. Il copione si ripete a inizio ripresa e così arrivano l’assist per l’1-1 a Lautaro e il gran colpo di testa che mura Provedel da campione" si legge a proposito dell'esterno nerazzurro. Pochi i meritevoli di sufficienza secondo il quotidiano torinese che nella sfilza di rimandati salva Handanovic per le "due fondamentali parate su Immobile", De Vrij e Lautaro. Il centrale ex Lazio "nonostante lo stress test a cui viene sottoposto, fa tutto per bene", l'argentino invece "alla prima occasione buona si fionda sul pallone e fa 1-1, segnando il 60° gol in Serie A": 6 per tutti e tre. Solo 5 e 5,5 tutti gli altri, eccezion fatta per Gagliardini, Dimarco e Inzaghi ai quali TS dà 4,5. "Mette Gagliardini su Milinkovic-Savic e, così facendo, regala agli avversari un uomo in palleggio. E poi risulta poco comprensibile la decisione di togliere Dumfries, migliore per distacco dell’Inter. Sconfitta che fa malissimo: c’è da lavorare" si legge a proposito del piacentino.