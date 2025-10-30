Pagelle di Tuttosport più che positive per i nerazzurri dopo Inter-Fiorentina. Sufficiente Sommer, due parate non difficili su Kean. Bene Akanji e Bisseck, 6,5 per entrambi: lo svizzero si riscatta dopo la prova al Maradona, mentre il tedesco perde il diretto avversario solo una volta. Voto 7 a Bastoni, benissimo anche in attacco nel primo tempo.

Dumfries si ferma al 6, così come Barella (stranamente arruffone). A centrocampo domina Calhanoglu con il suo 8: sette gol in carriera alla Fiorentina e mette il piede pure sulla rete del raddoppio. Mezzo punto in meno per Sucic, una ripresa gagliarda e un gol che è un diamante purissimo. Un bel 7 per Dimarco, una spina per la difesa viola.

In attacco 5,5 a Lautaro, che per una volta fa da comparsa, e 6 ad Esposito, dopo una notte di sacrificio. Voto 6 anche per Bonny dalla panchina, gli altri subentrati sono tutti "ng". Premiato con un 7 Cristian Chivu, i suoi accorgimenti all'intervallo funzionano e l'Inter decolla.

Nella Fiorentina 7 a De Gea, si salvano col 6 Pablo Marì, Sohm, Gosens e Kean, non Comuzzo e Viti che beccano un 4,5 a testa. Stesso voto per Sozza: all'Inter mancano due rigori.