La trattativa per Joao Cancelo non andrà oltre la prossima settimana, come riporta oggi anche il Corriere dello Sport. Il portoghese è stato escluso dall'Al-Hilal dalla lista per la Champions asiatica ed è disposto a contribuire al corposo ingaggio da 18 milioni l'anno. In cambio i nerazzurri daranno a Inzaghi uno tra Acerbi e De Vrij. Il primo ha già fatto sapere di essere disponibile al trasferimento ed entrambi, pur in scadenza di contratto, per regolamento possono essere ceduti in prestito secco.

Manca però il sì di Cancelo, che ad oggi mette il Barcellona davanti all'Inter, se non fosse che i blaugrana ad oggi non hanno grande margine di manovra. Gli hanno però fatto capire che più avanti potrebbero fare un tentativo ed è anche per questo che i nerazzurri stanno mettendo fretta.