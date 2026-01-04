Inter-Bologna è una gara che negli ultimi anni è stata indigeta ai nerazzurri, come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport. Tre vittorie degli emiliani, una dei nerazzurri e un pareggi. Nelle ultime dieci, cinque successi del Bologna, anche se poi ci sono due 6-1 per l'Inter tra 2021 e 2022.

Secondo la rosea uno dei fattori di disturbo per l'Inter è l'aggressività, ma con Chivu i nerazzurri pressano di più. Inter e Bologna sono alla pari, 44, per palloni recuperati di media a partita. Altro punto di contatto, l'Inter sviluppa il 61% delle giocate sugli esterni e il Bologna il 60%. Altre similitudini, le caratteristiche di Lautaro Martinez e Santiago Castro, seppure con numeri ancora molto diversi tra loro.

In questo campionato l'Inter ha avuto diversi problemi a far risultato contro le "grandi" e il Bologna è quasi una grande, avendo vinto la Coppa Italia e giocato la scorsa Champions League. Oggi i nerazzurri possono dimostrare di esserne usciti oppure no.