Federico Dimarco ha messo a segno in carriera una sola doppietta in Serie A, ma proprio contro la squadra che affronterà questa sera. L'ultima vittoria casalinga contro i rossoblù, si legge sul Corriere dello Sport, è infatti marchiata dalle reti dell'esterno azzurro, il 9 novembre 2022, in un roboante 6-1.

Chivu può puntare su questo precedente e sull'ottimo stato di forma del giocatore, rimasto in panchina soltanto a Genova. La preparazione sta dando i suoi frutti e le scelte di Chivu stanno facendo il resto. Dimarco è oggi primatista a livello europeo per occasioni da gol create per i compagni. Ha totalizzato due gol e cinque assist in ventuno presenze in stagione, creando sedici grandi occasioni. E' davanti anche a Udol del Lens con dodici e Yamal del Barcellona a undici (con lui anche Cherki, Olise e Maxime Lopez).