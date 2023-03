C'è anche la Juventus su Chris Smalling, difensore in scadenza di contratto con la Roma e corteggiato anche dall'Inter per la prossima stagione. L’inglese finora non ha ancora dato una risposta ai giallorossi per quanto riguarda il prolungamento del contratto con il club dei Friedkin. "La situazione potrebbe sbloccarsi, ma in caso di rottura i bianconeri ci sono (e non sono gli unici)" riporta Tuttosport, confermando che la concorrenza per il giallorosso è abbondante.