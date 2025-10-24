Il passaggio di Oaktree nelle mani di Brookfield è semplicemente un passaggio in corso dal 2019 e non avrà alcun impatto sui nerazzurri. Ne scrive oggi Tuttosport riprendendo anche la vicenda riguardante l'iniziativa dell'avvocato Braghò, che ha scritto al Comune di Milano e al notaio incaricato dell'atto di compravendita di San Siro per sollevare una serie di dubbi.

Iniziative destinate a rivelarsi un buco dell'acqua, così come l'istanza alla Soprintendenza: pressoché impossibile che l'ente si attivi prima del rogito, dopo essersi già pronunciata ai tempi sul tema.