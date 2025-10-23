Tra i protagonisti della prima parte di stagione dell'Inter c'è ovviamente anche Federico Dimarco, incisivo in fase offensiva con gol, assist e non solo. Il laterale nerazzurro è - come riporta il sito statistico Opta - è il giocatore che ha creato più grandi occasioni da gol (11) nei cinque principali campionati europei. In totale, solo Nico Paz (a quota 22) ha creato più occasioni in Serie A del mancino dell'Inter.