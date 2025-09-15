Non solo l'esclusione dalla partita di mercoledì contro l'Ajax, per fare spazio a Josep Martinez. Secondo quanto riportato da Tuttosport, se Yann Sommer rinnoverà il suo contratto a fine stagione lo farà coi gradi di secondo portiere. 

Quanto sta per avvenire ricorda da vicino il passaggio di consegne tra Handanovic e Onana ai tempi di Inzaghi, allora il camerunese prese proprio il posto dello sloveno in pianta stabile. 

Sezione: Rassegna / Data: Lun 15 settembre 2025 alle 09:38
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print