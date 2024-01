Inzaghi voleva subito il sostituto di Cuadrado e l'avrà. Come riferisce oggi anche Tuttosport, accordo trovato tra Inter e Club Brugge per Buchanan sulla base di 7 milioni più 3 di bonus, mentre l'esterno canadese firmerà un contratto di 4 anni e mezzo a 1,5 milioni di stipendio l'anno. Un affare anticipato, considerando anche il dubbio sul rinnovo di Dumfries. E resta intatto l’attivo tra acquisti (95.750.000) e cessioni (102.750.000 euro) nel mercato 2023.

Ma i movimenti di Marotta e Ausilio non finiscono qui. Tiago Djaló si è già promesso ai nerazzurri in vista della prossima stagione, quando sarà tesserabile a parametro zero, ma occhio al possibile inserimento della Juventus. E sempre secondo il quotidiano torinese, passi importanti sono stati mossi dalla dirigenza nerazzurra anche verso un altro parametro zero, ovvero Zielinski, con il polacco che non ha ancora rinnovato con il Napoli e i discorsi appaiono congelati. Nel frattempo, dopo Agoumé (Siviglia), anche Sensi potrebbe lasciare Milano: il suo contratto con l’Inter scadrà a giugno, ma non si esclude un addio anticipato.