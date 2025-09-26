Intervistata da Tuttosport, Mara Maionchi, storica produttrice discografica e tifosa della Juve, ha individuato nell'addio di Beppe Marotta il momento storico in cui la Vecchia Signora ha cominciato a fare fatica in termini di risultati: "Cosa ci vuole per tornare a essere una grande squadra? Forse ancora una grande società. Da quando è andato via quell’uomo che oggi è all’Inter, la Juventus, secondo me, ha patito un po’…".
Sezione: Rassegna / Data: Ven 26 settembre 2025 alle 12:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
