Intervistata da Tuttosport, Mara Maionchi, storica produttrice discografica e tifosa della Juve, ha individuato nell'addio di Beppe Marotta il momento storico in cui la Vecchia Signora ha cominciato a fare fatica in termini di risultati: "Cosa ci vuole per tornare a essere una grande squadra? Forse ancora una grande società. Da quando è andato via quell’uomo che oggi è all’Inter, la Juventus, secondo me, ha patito un po’…".