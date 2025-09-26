Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha parlato anche della corsa scudetto. "Se Tudor lotterà fino alla fine per lo scudetto? Il Napoli è la grande favorita e sono convinto che l’Inter sarà la prima rivale degli azzurri. La Juventus deve migliorare il proprio gioco e stare sempre sul pezzo per provare ad approfittare di eventuali rallentamenti. L’Inter era la squadra più forte nelle scorse stagioni, ma il Milan e il Napoli le hanno portato via tre scudetti", ha detto il campione del mondo 2006.