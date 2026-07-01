La Repubblica torna sulla vicenda riguardante Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile per fatti risalenti al 2020. Al calciatore viene contestato l'aver avuto rapporti a pagamento con una ragazza all'epoca diciassettenne attraverso l'intermediazione del pr Alessio Salamone dell'agenzia Ma.De. Secondo le accuse, si legge sul quotidiano, l'agenzia "organizzava cene e party nei locali più esclusivi della città per i suoi facoltosi clienti, soprattutto calciatori. E a chi voleva il pacchetto completo, metteva a disposizione escort e palloncini di gas esilarante per sballarsi. L’accusa: l’organizzazione di un incontro «di natura sessuale» con la minore, che all’epoca ha 17 anni e 8 mesi. La cena si svolge a Cinisello Balsamo, paese dell’hinterland di Milano dove all’epoca ha sede la “Ma.De”, e dove ci sono pure degli appartamenti per ospitare le ragazze, ufficialmente “modelle” e “donne immagine”. Tutti indurrebbero poi la minore a prostituirsi, nella notte dell’11 luglio 2020".

Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte del calciatore ma, sempre secondo La Repubblica, il senso delle parole che Bastoni confida a chi gli sta accanto è questo: «Parliamo di sei anni fa, all’epoca avevo vent’anni, ero appena arrivato all’Inter, ero single. Non c’è mai stato niente con quella ragazza, e non ho mai avuto la consapevolezza di aver avuto rapporti con minorenni. Tanto meno ho pagato qualche ragazza per avere rapporti, a maggior ragione se minore".