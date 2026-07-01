Anan Khalaili è sempre più la scelta numero uno per sostituire Denzel Dumfries sulla fascia destra dopo la partenza del giocatore olandese verso il Real Madrid. L'ostacolo maggiore, come riporta oggi il Corriere dello Sport, non sembra nemmeno più il Napoli (che ha ancora il giocatore tra gli obiettivi ma prima deve sfoltire la rosa) bensì la volontà dell'Union Saint-Gilloise di alzare il prezzo da 25 a 30 milioni di euro, facendosi forza con le molteplici richieste arrivate per il ragazzo e influenzato anche dal 15% sulla rivendita che andrà versato al Maccabi Haifa.

L'Inter si è presa del tempo per valutare, ma l'esterno è una priorità. Il profilo intriga, è giovane (22 anni il prossimo 3 settembre) e ha le giuste caratteristiche tecniche, ma dovrebbe fare il salto diretto dal campionato belga alla Serie A. Potrebbe servirgli un periodo di adattamento. Tanto più che l'Inter non ha gradito il gioco al rialzo fatto dalla società di appartenenza, motivo per cui sarà lo stesso giocatore (che vuole comprensibilmente l'Italia) a dover fare la sua parte.

Non mancano comunque le alternative, quelle che ormai si sanno. Da Ndoye, fino a Belghali e Kayode, mentre persono quota le opzioni Cambiaso e Norton-Cuffy.