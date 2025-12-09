Una partita che può valere per tre. Inter-Liverpool, come si legge oggi su Tuttosport, può servire a cancellare con un successo le scorie per l'amarissimo finale della scorsa stagione, quando i nerazzurri persero malissimo al cospetto del Paris Saint-Germain. In secondo luogo può avvicinare molto la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League e permettere (terza e ultima motivazione extra) di "vedere" il traguardo dei 20 milioni previsti in caso di passaggio del turno tra bonus Uefa e botteghino.

Vincendo stasera, l'Inter andrebbe a quota 15 e supererebbe anche i 13 dello scorso anno di Inzaghi a questo punto della competizione. Già in campionato i 30 punti accumulati sono meglio dei 28 della passata stagione dopo 14 turni.