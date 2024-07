Non è ancora deciso il futuro di Sebastiano Esposito. Come riporta Tuttosport, infatti, l'attaccante non si sta scaldando troppo di fronte all'ipotesi Empoli e anche nelle ultime ore ha mandato messaggi d'amore al mondo blucerchiato, come si legge su Tuttosport.

In ogni caso i discorsi più avviati tra l'Inter e i blucerchiati riguardano il fratello Francesco Pio Esposito e vengono seguiti con attenzione anche Mattia Zanotti e Aleksandar Stankovic. Non si sono perse le speranze di riavere anche Filip Stankovic, che pareva destinato al Venezia ma al momento non ha ancora chiuso per la futura destinazione.