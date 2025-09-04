Le settimane vissute da separato in casa al Manchester City, prima del trasferimento al fotofinish all'Inter, non hanno permesso a Manuel Akanji di presentarsi al 100% della forma ai nastri di partenza della stagione. Senza partite ufficiali giocate per il club, il difensore si appresta a scendere in campo già domani, contro il Kosovo, per difendere i colori della Svizzera di Murat Yakin. "Di solito, i giocatori hanno già qualche partita alle spalle. Quello che è successo a Manuel Akanji è stato un po' sfortunato, visto che in realtà era un titolare fisso del Manchester City. Ma non ha perso il ritmo partita. Sono contento che lui ed Embolo siano pronti a giocare e che abbiano superato bene la preseason", ha spiegato il ct elvetico in conferenza stampa.