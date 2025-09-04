Tra i cinque i club di Serie A il cui monte ingaggi lordo supera i 100 milioni di euro è l'Inter a trovarsi al comando. I nerazzurri, come si evince dall'analisi di Calcio e Finanza, si piazzano infatti al primo posto con stipendi lordi aggregati per 141,5 milioni di euro. A completare il podio ci sono la Juventus (123 milioni di euro) e il Napoli (110,1 milioni), mentre al quarto posto spicca la la Roma con 107,5 milioni seguita dal Milan con 104,5 milioni.

LA CLASSIFICA:

Inter: 141,5 milioni di euro

Juventus: 123 milioni di euro

Napoli: 110,1 milioni di euro

Roma: 107,5 milioni di euro

Milan: 104,5 milioni di euro

Lazio: 69,9 milioni di euro

Fiorentina: 60,8 milioni di euro

Atalanta: 57,9 milioni di euro

Como: 47,8 milioni di euro

Torino: 41,2 milioni di euro

Bologna: 38,5 milioni di euro

Sassuolo: 33,3 milioni di euro

Genoa: 27,8 milioni di euro

Cremonese: 22,8 milioni di euro

Udinese: 20,5 milioni di euro

Parma: 20,2 milioni di euro

Cagliari: 19,9 milioni di euro

Hellas Verona: 18,2 milioni di euro

Lecce: 15,9 milioni di euro

Pisa: 14,7 milioni di euro