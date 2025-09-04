Intervistato da Tuttoatalanta.com, l'ex attaccante Simone Tiribocchi parla così del caso legato ad Ademola Lookman: "Se si può ricucire il rapporto? Sì. Le persone possono fare scelte diverse, ma il tifoso atalantino è intelligente: se rientra, onora la maglia, corre e fa vedere ciò che ha sempre mostrato, il rapporto si ricuce".
Veniamo al presente: chi vedi favorita per lo scudetto?
"Quest’anno credo che la squadra da battere sia il Napoli: ha vinto il campionato, ha fatto mercato in modo mirato e ha Conte, che ho conosciuto proprio a Bergamo. Vedo bene anche il Milan perché Allegri è troppo forte come allenatore. Mi aspetto un buon campionato dalla Juventus. Poi naturalmente l’Inter, e la Roma: magari un po’ in ritardo, ma restano molto forti. Hanno cambiato tanto e partono in seconda linea".
A proposito di Conte: era dura con lui a Bergamo?
"Molto. Subentrò a ottobre (2009/10) e ha una metodologia intensissima: rifare la preparazione a stagione in corso non è il massimo. In ritiro è diverso. Però a me è servito tanto: feci quattro gol di fila in Serie A e stavamo crescendo. Quando arrivò mi chiese quanti gol avessi fatto al massimo in A; risposi 11 e lui disse che, se non fossi arrivato a 15, sarebbe stato un suo fallimento. Un allenatore che ti parla così ti fa volare: ci credeva e mi ha spinto moltissimo".
Napoli e Milan favorite, poi Juve e Roma: dove metti l’Atalanta?
"A ridosso di questo quartetto. Ha perso qualche giocatore importante, ma sta recuperando Scamacca – fondamentale – e dovrà recuperare Lookman, altrettanto importante. Dovrà allenarsi, rientrare, serviranno giornate di campionato, fare pace con i tifosi e offrire prestazioni importanti. Il tifoso atalantino si è sentito un po’ tradito da un mercato fuori controllo, ma la squadra crescerà. Con Gasperini era andata oltre le aspettative".
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - News
Altre notizie
- 15:45 Valentini sull'Italia: "Bisogna stare vicini a Gattuso, ha risposto a un SOS"
- 15:30 Sanchez nuovo numero 10 del Siviglia: "Stavo aspettando questa opportunità con lo stessa voglia di sempre"
- 15:16 Il presidente del Coni Buonfiglio: "Domani sarò allo stadio, Gattuso è la cura giusta per l’Italia"
- 15:02 Rukavina: "Sucic ha sfruttato subito l'opportunità, potrebbe essere una sorpresa. Ma all'Inter è vietato rilassarsi"
- 14:48 L'Inter mette la Juve nel mirino: lavoro tra campo e palestra per i giocatori rimasti alla Pinetina
- 14:38 MVP della Serie A 2025-2026, per i bookies Lautaro insidia il trono occupato da McTominay
- 14:24 Baturina: "Tanti croati in Serie A. Modric e Sucic si sfideranno nel derby, sono contento per loro"
- 14:10 Serie A, dribbling riusciti nelle prime due giornate: in vetta c'è Atta. Bene anche Marcus Thuram
- 13:55 Marino: "Zaniolo all'Udinese? Mi ricorda la telenovela di Balotelli"
- 13:41 Argentina, una squadra di capitani: sono 7 i convocati da Scaloni con la fascia al braccio nei rispettivi club
- 13:27 Polonia, Zielinski punta il club dei giocatori con 100 presenze: con i Paesi Bassi può andare in tripla cifra
- 13:14 Akanji: "Ogni anno l'Inter compete per vincere tutti i trofei. Sommer? Ottimo feeling, con lui mi sento a mio agio"
- 12:59 Argentina-Venezuela, Lautaro o Thiago Almada? Scaloni: "L'idea è di mettere in campo i migliori. E con l'Ecuador..."
- 12:44 Udinese, Bertola: "La vittoria a San Siro ci dà certezze". Poi l'elogio a Pio Esposito
- 12:29 Serie A, due gol e un assist nei primi 180': Marcus Thuram tra i candidati per il Player of the Month di agosto
- 12:15 Tiribocchi: "Lookman? Se onora la maglia può ricucire il rapporto con i tifosi". Poi un'analisi sulla lotta Scudetto
- 12:00 SOSTA NAZIONALI pre JUVE-INTER: allarme LAUTARO! CALHA si RISCATTA? ESPOSITO e gli EUROPEI...
- 11:48 Problemi per Scamacca, lascia il ritiro dell'Italia: chance per Pio Esposito?
- 11:34 Youth League, da Amsterdam a Interello contro il Liverpool: ufficializzato il calendario europeo dell'Inter Primavera
- 11:20 UFFICIALE - Inter e Ria Money Transfer rinnovano la partnership fino al 2027. Ricci: "Parte integrante della nostra famiglia"
- 11:06 Assemblea a Lissone per la Lega Serie A: appuntamento fissato per il 3 novembre
- 10:52 Carraro torna su Calciopoli: "Ecco perché Bergamo e Pairetto si appoggiarono a Moggi. Ma quello scudetto non andava assegnato all'Inter"
- 10:38 CdS - Nuovo San Siro: Sala rimpiange Moratti e Berlusconi. Intanto il tempo stringe...
- 10:24 Zoff: "Donnarumma non bravo con i piedi? Prima serve uno che pari"
- 10:10 Qui Juventus: Openda-Zhegrova, scatta la missione Inter: Tudor spera di averli al top il 13 settembre
- 09:56 Trezeguet: "Napoli e Inter sono le squadre da battere, per la Juve sarà tutta una verifica"
- 09:42 TS - Lautaro Martinez candidato al Premio Gentleman: gala a Milano il 10 settembre, sfiderà Reijnders
- 09:38 TS - L'Inter poteva fare un ultimo colpo sul mercato, ha deciso di rimandarlo
- 09:24 TS - A gennaio può ripartire la caccia al nuovo Lookman. Tesoretto da 25 milioni, c'è un nome
- 09:10 GdS - Moratti, i progressi continuano: fuori dalla terapia intensiva
- 08:56 InterNazionali - Italia-Estonia: a Gattuso resta un dubbio. Tre interisti dal 1'
- 08:42 CdS - Calhanoglu, Bisseck e Luis Henrique: le spine di Chivu. Il turco è in ritardo, il tedesco incostante e resta un sospetto sul brasiliano
- 08:28 GdS - Frattesi tra campo e mercato: il no al Newcastle, le nuove ambizioni e il rinnovo
- 08:14 GdS - Caso Bisseck: ci sarà Akanji con la Juve. Però da quando è a Milano...
- 08:00 CdS - Inter, mercato incompleto. Resta un tesoretto da 20-25 milioni per gennaio: nel mirino...
- 00:00 Rileggere le dichiarazioni rilasciate a dicembre da Marotta per dare un senso al mercato dell'Inter
- 23:44 Ungheria, l'interista Henrietta Csziszar è stata premiata come miglior calciatrice all'estero
- 23:30 Evacuo: "U23 fondamentali per tenere vivi i giovani. Su Prestia, Fiordilino e La Gumina dico che..."
- 23:16 Lotta Scudetto, Agostinelli: "L'Inter parte dietro, Napoli completo e con un grande allenatore"
- 23:02 Quote capocannoniere, Lautaro rimane sempre in testa. Irrompe subito la new entry Hojlund
- 22:48 Barcellona, Koundé ripensa all'infortunio subito contro l'Inter: "Nel momento clou della stagione, è stato frustrante"
- 22:34 Partite di Serie A all'estero, Ceferin: "Non siamo contenti, ma se le Federazioni sono d'accordo..."
- 22:20 Fiorentina, Catena: "Con l'Inter sarà difficile, ma siamo fiduciose e abbiamo voglia di giocare"
- 22:05 Luis Suarez cambia idea su Lautaro Martinez: "A me non piace. Preferisco maggiormente Julian Alvarez"
- 21:51 Liverpool, Arne Slot ha escluso Federico Chiesa dalla lista Champions League
- 21:37 Padova, venerdì il test con l'Inter ad Appiano: amichevole off limits per il Papu Gomez
- 21:24 CF - Serie A, la classifica dei costi rosa: Napoli primo davanti alla Juve. Inter fuori dal podio e scavalcato dal Milan
- 21:10 Alexiou dopo il rinnovo pluriennale con l'Inter: "Contento di continuare questo percorso"
- 20:55 Inter, un mercato sull'ottovolante: le risposte ad alcune domande emerse in quasi tre mesi di trattative
- 20:41 Polonia, Zielinski titolare contro i Paesi Bassi? Il ct Urban ha le idee chiare: "Ho già l'11 titolare in testa"
- 20:27 Mercato estivo, i dati ufficiali della FIFA: la Premier si conferma regina, spesi oltre 3 miliardi di dollari in trasferimenti
- 20:13 UFFICIALE - L'Ajax riaccoglie Kasper Dolberg: contratto fino al 2029 per l'attaccante danese
- 19:58 WhoScored.com - Bastoni e Thuram nella formazione ideale di agosto. Dentro anche Zalewski
- 19:43 Pavard cambia maglia e numero: il francese torna a vestire il 28 nella sua esperienza all'OM
- 19:28 Ambrosini è sicuro: "Lo spogliatoio dell'Inter è fatto di uomini, per me la squadra non ha ancora 'scollinato'"
- 19:14 Il 16 settembre esce il libro di Acerbi 'Io, guerriero'. La presentazione a Milano con il difensore dell'Inter
- 19:00 Rivivi la diretta! FCINTERNEWS incontra PERISIC. L'amore per l'INTER, SUCIC e tanto altro: l'INTERVISTA ESCLUSIVA
- 18:53 Salvini: "San Siro senza Curve non è San Siro. Spero che le società dimostrino maturità"
- 18:38 video'Class of ‘95 – Il beat di una nuova era': IMH presenta Manuel Akanji
- 18:24 Tyc Sports - Argentina-Venezuela, un solo dubbio per Scaloni: Lautaro in ballottaggio con Thiago Almada
- 18:10 Massimo Moratti, la moglie Milly rassicura: "E' uscito dalla terapia intensiva"
- 17:55 Da Marello a Zamarian, il quadro del mercato estivo del settore giovanile dell'Inter
- 17:40 L'Hellas Verona riflette su Gagliardini, Sogliano: "Valuteremo chi può essere un valore aggiunto"
- 17:27 Coppa Italia, Hellas Verona o Venezia agli ottavi di finale per l'Inter: quando si gioca
- 17:13 CIES - Liverpool il club più attivo sul mercato in Europa. L'Inter muove meno denaro di Como e Parma
- 16:58 Serie A, comunicati anticipi e posticipi dalla 4a alla 12esima giornata: derby alle 20.45, contro il Napoli alle 18
- 16:44 Udinese, Nani: "L'Inter lotterà per lo Scudetto. Con loro siamo stati fortunati ma abbiamo meritato"
- 16:30 Polonia, Lewandowski torna capitano con Zielinski 'degradato'. Il padre: "Piotr in una situazione imbarazzante"
- 16:15 Akanji: "Orgoglioso di giocare per la Svizzera. Sono nato qui e mi sento a casa qui"
- 16:00 Perisic a FcIN: "L'Inter è un pezzo del mio cuore. Bello segnare alla Juve! Sucic fortissimo, gioca ovunque"