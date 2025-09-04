L'Inter lavora ad Appiano mentre diversi giocatori sono in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Tutto sui match dei nerazzurri, ma non solo. Proiettiamoci già verso Juventus-Inter.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 04 settembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print