Al rientro dalla sosta per le nazionali è in programma il Derby d'Italia tra Juventus e Inter, in programma sabato 13 settembre all'Allianz Stadium di Torino. Una sfida attesa che vedrà contro anche i fratelli Thuram, il nerazzurro Marcus e il bianconero Khéphren, ora entrambi impegnati con la Francia. Il ct Didier Deschamps ne ha parlato in conferenza stampa, 'avvisando' i due che prima della sfida di casa ci sono i due impegni con i Bleus: "Se sono qui, hanno un ruolo da svolgere. Se stanno già pensando a Juve-Inter? La prossima partita è quella di domani contro l'Ucraina e poi c'è quella di martedì".
Sezione: Focus / Data: Gio 04 settembre 2025 alle 18:24
Autore: Stefano Bertocchi
Autore: Stefano Bertocchi
