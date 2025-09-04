Uno dei problemi ormai consolidati dell'Inter è quello relativo alla creazione della superiorità numerica. Il sale dell'uno contro uno, vale a dire il dribbling, è l'elemento della fantasia per creare occasioni da gol, o quantomeno rendersi pericolosi nei pressi dalla porta avversaria. Kickest riporta le statistiche dei giocatori con più dribbling riusciti in queste due prime giornate di Serie A: in vetta a questa speciale classifica c'è Atta (7), protagonista con l'Udinese a San Siro contro l'Inter. A pari merito Mathias Soulé della Roma, mentre a quota 6 ci sono Nicola Zalewski e Marcus Thuram.