Hakan Calhanoglu guiderà da capitano la Nazionale turca che tra poco più di un'ora sfiderà la Georgia, allo stadio Boris Paichadze di Tbilisi, nella sfida valida per il girone A di qualificazione al Mondiale 2026. Senza sorpresa, il ct Vincenzo Montella ha deciso di puntare forte sul suo numero 10, reduce da una prova anonima contro l'Udinese, in quello che è stato il suo debutto stagionale con l'Inter

