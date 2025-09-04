Sfida a tinte nerazzurre a Rotterdam, dove questa sera andrà in scena Olanda-Polonia, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. Tra gli Oranje è confermato nell'undici titolare Denzel Dumfries, che sfiderà il compagno Piotr Zielinski. Solo panchina, invece, per l'altro interista Stefan de Vrij. 

Sezione: Focus / Data: Gio 04 settembre 2025 alle 19:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print