Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, Christopher Nkunku ha precisato che le voci circolate sui media rispetto a un interessamento da parte dell'Inter nei suoi confronti non si sono mai tradotte in qualcosa di concreto: "Si leggeva questa cosa, ma io non ho parlato con nessuno dell'Inter. Quando il mio agente mi ha detto del Milan, non ci ho pensato nemmeno un secondo", ha puntualizzato l'attaccante francese. Che poi ha parlato così del derby della Madonnina: "Conosco il derby, ma non conosco bene quello di Milano. Ne ho parlato con alcuni compagni e mi hanno detto che è la partita".