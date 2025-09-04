Tegola per Gennaro Gattuso: Gianluca Scamacca lascia il ritiro dell'Italia. Complice l'infiammazione al ginocchio sinistro che lo perseguita da giorni, l'attaccante dell'Atalanta ha abbandonato Donnarumma e compagni. Per questo il bomber non prenderà parte al doppio appuntamento con Estonia e Israele.

Aumentano dunque le chance di vedere almeno uno scampolo di gara per Francesco Pio Esposito, anche perché Gattuso ha deciso di non convocare nessun altro al posto dell'infortunato. Questo il comunicato ufficiale diramato dalla FIGC:

"Ultimo allenamento a Coverciano questa mattina per la Nazionale prima della partenza fissata nel pomeriggio per Bergamo, dove domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) gli Azzurri affronteranno l’Estonia nel terzo incontro del girone di qualificazione al Mondiale.

Questa mattina ha intanto lasciato il ritiro Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta non ha pienamente recuperato dal risentimento con cui è giunto presso il Centro Tecnico Federale, risultando quindi indisponibile per le gare con Estonia e Israele".