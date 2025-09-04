Focus sui giocatori dell'Inter impegnati con le rispettive Nazionali durante la sosta. C'è preoccupazione per Lautaro Martinez, atteso in Italia giovedì a 48 ore dal Derby d'Italia. Chance enorme per Esposito con Gattuso, altri come Calha e Zielinski sono chiamati al riscatto.

Sezione: Web Tv / Data: Gio 04 settembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
