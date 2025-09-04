Il cammino casalingo dell'Inter nella in Champions League inizierà martedì 30 settembre, quando alle ore 21 a San Siro i nerazzurri sfideranno lo Slavia Praga. Da giovedì 4 settembre sono in vendita i biglietti per assistere al match, fa sapere il club.

"In questa stagione il Champions Pack è stato inserito nell’abbonamento FULL: coloro i quali hanno sottoscritto questa tipologia di abbonamento hanno la possibilità di vedere a San Siro tutti i match della Serie A, della League Phase della UEFA Champions League e gli ottavi della Coppa Italia", si legge nel comunicato. Per tutte le altre informazioni CLICCA QUI.