Lautaro Martinez è uno dei sette giocatori dell'Argentina, convocati da Lionel Scaloni per la finestra FIFA di settembre, che fa il capitano nel proprio club. Come sottolinea TNT Sports, oltre al Toro, leader dell'Inter, portano la fascia anche Lionel Messi (Inter Miami), il Cuti Romero (Tottenham), Dibu Martínez (Aston Villa), Nicolás Otamendi (Benfica), Juan Foyth (Villarreal) e Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia).
Sezione: News / Data: Gio 04 settembre 2025 alle 13:41
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
