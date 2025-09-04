Intervenuto a Radio Serie A, il difensore dell'Udinese Nicolò Bertola parla così della vittoria sull'Inter: "Sulla vittoria a San Siro Sicuramente ci dà molte certezze che però non dobbiamo prendere sottogamba, a me la sosta non mi ha entusiasmato perché giocare ci avrebbe aiutato per la prossima partita, la sosta ci spezza un po’ il morale. Ne approfittiamo per lavorare, l’importante è non abbassare l’attenzione".

Su Pio Esposito: "È un ragazzo che si dedica molto al lavoro, l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario e ha meritato la convocazione. Dopo la partita abbiamo parlato un po’, poi è dovuto scappare fortunatamente per andare in Nazionale. È un giocatore molto forte, ha un grandissimo potenziale".