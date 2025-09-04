Intervistato dalla RSI nel ritiro della Nazionale svizzera, Manuel Akanji ha parlato così del suo trasferimento all'Inter avvenuto al fotofinish della sessione estiva di mercato, ribadendo i motivi della sua scelta: "L'Inter è uno dei club più forti d'Europa, ogni anno compete per tutti i titoli: campionato, Coppa Nazionale e Champions League, competizione nella quale ha raggiunto la finale due volte nelle ultime tre stagioni", le parole del difensore. Che non se la sente di far promesse rispetto al fatto di imparare a breve la nuova lingua: "Prossima intervista in italiano? Un mese passa in fretta, cercherò di prepararmi al meglio. Non so ancora quanto sarà buono il mio italiano. Sicuramente prenderò lezioni".

A Milano, l'ex Manchester City ritroverà il connazionale Yann Sommer: "Lo conosco molto bene, abbiamo giocato tanti anni per la Nazionale. Con lui mi sento a mio agio, sia per la sua capacità in porta che per la costruzione del gioco. Abbiamo un ottimo feeling, quindi sono felice di ritrovarlo".

Il discorso, infine, si sposta sugli impegni della selezione rossocrociata: "Si può dire che siamo favoriti, se guardiamo i risultati degli ultimi anni. Ma i favori del pronostico non servono a nulla, con il Kosovo abbiamo pareggiato nelle ultime due gare di qualificazione. Venerdì non possiamo permetterci passi falsi, dobbiamo essere pronti subiti. Spero in una vittoria e poi di conquistare altri tre punti con la Slovenia".