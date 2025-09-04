Intervistato dal Messaggero Veneto, l'ex dirigente dell'Udinese Pierpaolo Marino ha analizzato alcuni temi relativi al club friulano, fresco di vittoria sull'Inter: "Zaniolo sarà un jolly offensivo, ma al momento è una scommessa perché mi sembra la stessa telenovela vista con Balotelli, dove in molti hanno provato a far riemergere le qualità del ragazzo. Bisognerà essere bravi a recuperare il giocatore negli aspetti in cui è stato carente negli ultimi anni, e sono sicuro che il lavoro di Inler sarà importante. Mi fido molto di Gokhan, che lo vedo sempre presente nelle situazioni", evidenzia Marino durante l'intervista di oggi.

Zaniolo che eredità i compiti di quel Thauvin arrivato con lei in società...

"Mi ha deluso e per me si è comportato da ipocrita chiedendo di andarsene da capitano. Quando arrivò mi scontrai con lui per i suoi ritmi in allenamento".

E ancora: "Alla luce di quanto fatto vedere col Verona e con l’Inter, mi sembra che l’Udinese stia ripercorrendo il leitmotiv dello scorso campionato, con le difficoltà a imprimere il proprio gioco contro le squadre chiuse che però saranno molte di più delle grandi da affrontare, e contro le quali si può giocare di rimessa".