"Sono contento che ci siano così tanti giocatori croati in Serie A. Il campionato è impegnativo e bello, Luka Modrić e Petar Sučić si affronteranno nel derby di Milano, sono contento per loro". Lo ha detto Martin Baturina, centrocampista del Como e della nazionale croata, nel corso di un'intervista a Sportske Novosti. Una chiacchierata nella quale l'ex giocatore della Dinamo Zagabria ha spiegato cosa lo ha spinto a sposare il progetto del Como: "L'allenatore (Fabregas, ndr) è molto bravo. Hanno comprato molti giocatori costosi e di altissima qualità, stanno costruendo una squadra forte. Penso di poter crescere come giocatore, penso davvero che il Como sia una buona scelta".