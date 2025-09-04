"L'idea è mettere in campo i migliori". Lo ha detto Lionel Scaloni, parlando in conferenza stampa alla vigilia di Argentina-Venezuela, sfida valida per il girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026. "Vorrei dare la possibilità a qualche ragazzo, possiamo farlo senza snaturarci. Metteremo in campo i giovani che reclamano un posto, questa è l'idea. Oggi deciderò", ha aggiunto il ct dei campioni del mondo.

Per la cronaca, secondo i media argentini, l'unico dubbio di formazione del selezionatore dell'Albiceleste riguarda chi schierare tra Lautaro Martinez e Thiago Almada.

A proposito della seconda gara con l'Ecuador, Scaloni ha concluso: "Tutti i giocatori viaggeranno con la squadra, a prescindere da come andranno le cose, che ci siano squalifiche o meno questo non cambierà le cose".