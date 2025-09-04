"Tanta roba, non potevo immaginare un inizio migliore". Comincia con queste parole la chiacchierata di Gennaro Gattuso con Sky Sport alla vigilia della sua prima uscita da ct della Nazionale: "Ho trovato un gruppo di ragazzi che si sono messi a disposizione e che ha mostrato grande disponibilità, anche in Federazione. C'è stato un lavoro quasi perfetto, penso di vedere una grande partita domani. Devo fare i complimenti alla squadra".

Cosa vuole dalla sua Italia?

"Voglio che sia una squadra, la nostra storia dice che il collettivo fa la differenza. Dobbiamo tirare fuori l'orgoglio, fa parte del nostro DNA".

Come sta vivendo questo esordio?

"Non ho tempo di emozionarmi, ci sono tante pressioni e le sento come le sentivo da giocatore. Forse domani un po' di emozione arriverà quando l'arbitro fischierà l'inizio della partita, ma adesso sono concentrato. Dobbiamo ragionare partita dopo partita: abbiamo un compito difficilissimo ma ce la metteremo tutta".

Un ricordo su Armani?

"Grande perdita, faccio le mie condoglianze alla sua famiglia. Abbiamo perso un grande uomo, di classe e qualità. Amava lo sport, l'ho conosciuto a una partita di basket col dottor Galliani".