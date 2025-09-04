Lautaro Martinez dovrebbe partire dalla panchina nella sfida di questa notte tra Argentina e Venezuela, valida per il girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026. Il tridente disegnato dal ct Scaloni - stando alle informazioni raccolte da TyC Sports - vedrà in campo l'intoccabile Lionel Messi insieme a Julián Álvarez e Thiago Almada, con il Toro (almeno inizialmente) a riposo. 

Sezione: Focus / Data: Gio 04 settembre 2025 alle 18:39
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print