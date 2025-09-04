La doppietta siglata al debutto nella goleada dell'Inter contro il Torino più l'assist nella sconfitta subita per mano dell'Udinese valgono a Marcus Thuram la nomination per il Player of the Month della Serie A per il mese di agosto. Oltre al Tikus, gli altri candidati sono Nico Paz, Thomas Kristensen, Scott McTominay, Matias Soulé e Kenan Yıldız

Data: Gio 04 settembre 2025 alle 12:29
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
