Davide Frattesi rischia di giocare con il contagocce anche sotto la gestione Cristian Chivu, a meno che l'Inter non cambi faccia a livello tattico. E' il pensiero espresso da Giuliano Giannichedda a TMW Radio: "Ci sono tante partite, ma se penso a un'Inter titolare metto Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. C'è grande concorrenza in mezzo. Frattesi ha caratteristiche ben definite e, se Chivu passa al 3-4-2-1, può giocare 'alla Perrotta'. Se rimane un centrocampo a tre, vedo quella formazione con Frattesi che resterebbe sempre un ottimo dodicesimo".