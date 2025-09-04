Nuovo giocatore del Siviglia proprio prima del gong che ha sancito la fine del mercato estivo edizione 2025, Alexis Sánchez ha descritto così le sue emozioni per il trasferimento nella squadra andalusa ai canali ufficiali del club: "Sono stati giorni intensi, stavo aspettando questa opportunità, con lo stesso desiderio di sempre. Venire al Siviglia con i tifosi che ha, che ho già affrontato due volte con il Manchester United e l'FC Barcelona. Lo stadio, i tifosi sono qualcosa da temere", ha detto il Niño Maravilla, che indosserà la maglia numero 10 del Nervion.

"È un'opportunità, il Siviglia è un grande club. Ho avuto molte richieste dal Sud America, ma mi sento bene fisicamente, voglio ancora giocare in Europa e, soprattutto, al Siviglia, che è un grande club. Lo stadio, i tifosi. Ho dovuto giocare con il Siviglia da avversario e, dico la verità, l'ambiente è bellissimo. Penso che debba essere più in alto di dove è adesso. È un club che deve tornare in alto, lottando in Champions e vincendo titoli come l'Europa League".