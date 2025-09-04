Scendendo in campo stasera al De Kuip di Rotterdam, dove è in programma Paesi Bassi-Polonia, Piotr Zielinski toccherebbe quota cento presenze in carriera con la sua Nazionale. Il centrocampista dell'Inter, la cui avventura con la maglia biancorossa è iniziata nel 2013, in un match amichevole contro Liechtenstein, potrebbe raggiungere un club ristretto composto da 11 membri. Eccolo di seguito, come sottolineato da Pilkanozna: 

Robert Lewandowski – 158 presenze
Maria Makowska – 111 presenze
Jakub Błaszczykowski – 109 presenze
Agnieszka Winczo – 109 presenze
Ewa Pajor – 104 presenze
Kamil Glik – 103 presenze
Ewelina Kamczyk – 103 presenze
Michał Żewłakow – 102 presenze
Marta Otrębska – 101 presenze
Grzegorz Lato – 100 presenze
Grzegorz Krychowiak – 100 presenze

