"Riposa in pace, icona". Steven Zhang ha voluto dedicare un pensiero a Giorgio Armani, il re della moda, che si è spento nelle scorse ore a Milano, all'età di 91 anni. L'ex presidente dell'Inter ha postato il messaggio su Instagram corredandolo con una foto che lo ritrae assieme allo stilista in posa con la maglia nerazzurra.

Data: Gio 04 settembre 2025 alle 16:56
