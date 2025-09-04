Nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi alla Unipol Domus, Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha raccontato in breve come si è evoluta la trattativa che ha permesso al club sardo di prelevare Sebastiano Esposito dall'Inter a titolo definitivo: "L'anno scorso ha segnato undici gol tra campionato e Coppa Italia, lo volevano tutti - la premessa del dirigente rossoblu -. Sono stati decisivo l’aiuto del suo agente e la volontà dello stesso giocatore che ha scelto di venire a Cagliari guadagnando meno".