"È già un dentro-fuori". Tuttosport sintetizza così l'importanza della sfida fi oggi tra l'Inter e l'Urawa Reds nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club, dove o tre punti sono fondamentali in ottica ottavi di finale a causa del pareggio nella gara d'esordio contro il Monterrey e della vittoria del River Plate, primo in solitaria con 3 punti e ultimo avversario dei nerazzurri.

"Stasera i tre punti sono fondamentali e non solo per rimanere in corsa per gli ottavi, traguardo minimo che farebbe felice anche il club per gli ulteriori milioni che entrerebbero nelle casse" scrive TS, ricordando ieri Chivu ha provato sia il 3-5-2 che il 3-4-2-1 (con il 3-4-1-2 come terza opzione) nella seduta del Mason Virginia Athletic Cente.